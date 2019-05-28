2019/05/28 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ امانة بغداد تعلن فتح ثمانية شوارع في العاصمة

28/05/2019 17:28:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، فتح ثمانية شوارع في لعاصمة كانت مغلقة منذ 13 عاماً، مبينة ان فتح هذه الشوارع سيسهل حركة السير والمرور.

وقالت الامانة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة ( 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ) ضمن المحلة 324 منطقة الاعظمية شمالي بغداد".

واضافت، ان "كوادرها رفعت الكتل الكونكريتية وفتح الازقة الثمانية التي تربط احياء الاعظمية بالشارع الرئيسي ابو طالب والمغلقة منذ سنة 2006 بالتنسيق والعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد".

وتابعت الامانة، ان "فتح الازقة اعلاه سيسهل حركة السير والمرور وسيخفف من الزحامات المرورية بشكل كبير كما سيظهر فضاءات الازقة الواسعة".

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