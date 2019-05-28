الدفاع النيابية تحذر الحكومة من توسع القواعد الأمريكية تمهيدا لاستهداف إيران

2019/05/28 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي من التوسع الأخير الذي شهدته القواعد الأمريكية في البلاد، فيما بينت أن توسع القواعد حصل لاستهداف الجارة إيران وتهديدها عبر الأراضي العراقية.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “قيام القوات الأمريكية بتوسيع قاعدة عين […]

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