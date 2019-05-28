وزير الثقافة يتعهد بإستعادة أكثر من 16 ألف قطعة أثرية من امريكا

2019/05/28 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، على رغبة الوزارة بالانفتاح على الأشقاء والأصدقاء، كاشفاً عن عزمه استعادة أكثر من 16 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، وعقد اتفاقات تعاون وشراكة مع دول أخرى.

وقال الوزير خلال الاجتماع نحن سائرون باتجاه الانفتاح على الأشقاء وا...

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