العتبة الحسينية توفر سيارات حديثة لنقل الزائرين الى مدينة سامراء مجانا

2019/05/28 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم السياحة الدينية في العتبة الحسينية المقدسة عن تسيير رحلات مجانية لزيارة مرقد الاماميين العسكريين (عليهما السلام) في اخر ليلة جمعة من شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس القسم زيد عبد الواحد البير :" استناداً لتوجيهات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ستنطلق قافلة من مدينة كربلاء الى سامراء لزيارة مرقد الامامين العسكريين يوم الخميس 24/شهر رمضان /1440هـ الموافق 30/5/2019م".

واضاف" ستنطلق العجلات الساعة 12:30 ظهراً من جامع الامام محمد الجواد عليه السلام في حي الاسرة.

ودعا البير جميع من يرغب المشاركة بالزيارة ضرورة مراجعة احد مكاتب القسم لاستلام التذاكر، لافتا الى ان " الرحلات ستكون مجانية وبعجلات مكيفة وحديثة لضمان راحة الزائرين ".

وبين ان بإمكان اي شخص التواصل مع مكاتب القسم الكائنة في:

- كربلاء المقدسة - شارع السدرة - مقابل باب السدرة - هـ 07435004301

- كربلاء المقدسة - حي الاسرة - مجاور جامع الامام محمد الجواد (ع) - هـ 07435004305

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