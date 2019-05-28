الانبار تشكو ارتفاع أسعار الايجارات وتطالب البرلمان بالتدخل

2019/05/28 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالب مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، مجلس النواب بتشريع قانون يلزم أصحاب الأملاك بتخفيض إيجارات أملاكهم بعد ان وصلت الى اسعار خيالية لم تألفها المحافظة من قبل.وقال عضو المجلس، طه عبد الغني الهزيماوي لـ /المعلومة/ إن “أصحاب الاملاك قاموا برفع أسعار الايجارات بشكل غير مسبوق دون تدخل الحكومة المحلية في الانبار لعدم وجود […]

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