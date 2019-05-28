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التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي لممثلية دهوك


التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي لممثلية دهوك
2019/05/28 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 – 2019 لممثلية دهوك.

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