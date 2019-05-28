التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي لممثلية دهوك

2019/05/28 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 – 2019 لممثلية دهوك.

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