باسل كوركيس : كاتانيتش يمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن لاعبي الداخل والخارج

2019/05/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد باسل كوركيس المدير الاداري للمنتخب الوطني لكرة القدم :" ان لدى المدرب كاتانيتش قاعدة بيانات كاملة وتفاصيل موسعة عن اللاعبين العراقيين في الخارج والداخل"، مبينا :" ان علاقة مدرب اسود الرافدين مع المغتربين قوية ويحرص شخصيا على التواصل معهم ".

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