الكعبي يطالب بارسال قانوني الاندية والاتحادات الرياضية للبرلمان

2019/05/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وزارة الشباب والرياضة، بالاسراع بارسال قانوني الاندية والاتحادات الرياضية الى البرلمان ، لاقرارهما مع قانون اللجنة الاولمبية، مؤكداً ضرورة دعم الاتحادات الرياضية وضمان استقلالها المالي والاداري.

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