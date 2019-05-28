2019/05/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد ان شركة نفطية من المؤمل ان تباشر عملها في حقول نينوى الاسبوع المقبل، وفقا لما متفق عليه بموجب جولات التراخيص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نفطية تباشر عملها في نينوى الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة نفطية تباشر عملها في نينوى الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).