خلية الأزمة تعلن انتهاء مهامها بعد تسنم محافظ نينوى منصبه

2019/05/28 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الأزمة انتهاء مهام عملها في محافظة نينوى, وأكد رئيس خلية الأزمة مزاحم الخياط في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أكد انتهاء مهام خلية الازمة بعد تسلم محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد مهامه رسميا.

وأعرب الخياط عن أمله بأن تكون خلية الأزمة قد قدمت لأهالي المحافظة ما يخدمهم، متمنيا بأن يوفق المرعيد في إدارة المحافظة بشكل يليق بأبنائها.

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