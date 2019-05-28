الرئيس برهم يصل تركيا في زيارة خاصة

2019/05/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء في زيارة خاصة إلى تركيا.

وسيجري رئيس الجمهورية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات حول تطورات الأوضاع

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