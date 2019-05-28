أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية

2019/05/28 | 18:10

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العهد نيوز- بغداد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء ( ٢٨ أيار ٢٠١٩ ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع

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