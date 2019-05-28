الحلبوسي يجري اتصالا هاتفيا مع نيچيرفان بارزاني هنَّأه فيه بمناسبة انتخابه رئيسا لإقليم كوردستان

2019/05/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع نيچيرفان بارزاني هنَّأه فيه بمناسبة انتخابه رئيسا لإقليم كوردستان.

وأعرب الحلبوسي في بيان اليوم، عن "ثقته بكفاءة بارزاني ورؤيته، والتي ستمكنه من النجاح في أداء مهامه، راجيًا لأبناء شعبنا في إقليم كردستان ورئاسته التقدم والازدهار".

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