الخالصي: العراق على وشك الهاوية والخطر في حال حصول الحرب بين امريكا وايران

2019/05/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي يوم الثلاثاء من اندلاع حرب بين ايران والولايات المتحدة الامريكية وانعكاسها على الاوضاع في العراق.

قال الخالصي خلال كلمة له في المدرسة الخالصية في الكاظمية اليوم في بغداد، ان "العراق على وشك الهاوية والخطر في حال حصول الحرب بين امريكا وايران، لأن العراق مرتبط ارتباط وثيق بإيران، شاءَ أم أبى، وهو جار لدول إسلامية عدة يشاركونه في العقيدة والإيمان".

واضاف ان "أخطر ما يخاف منه الأمريكان هو ان تجتمع هذه القوى الخيرة في العراق وفي ايران وفي تركيا وفي الجزيرة العربية وفي غيرها من دول المنطقة المسلمة، فتصبح قوى هائلة وكبيرة، ولا تستطيع امريكا ان تُخضعها بسهولة، وتسلب اموالها، وتنهب ثرواتها، وتقضي على سيادتها، وتركعها إلى دولة اسرائيل؛ هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري المتقدم لدولة الكفر العالمي ترامب ومن لف لفه"، حسب تعبيره.

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