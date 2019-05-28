اعتقال مسافران عراقيان في منفذي سفوان والشلامجة

2019/05/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، أعتقال مسافران عراقيان في منفذي سفوان والشلامجة.وبحسب بيان الهيأة الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، انه “تم القاء القبض على مسافر عراقي من قبل شعبة البحث والتحري في منفذ الشلامجة الحدودي، بحوزته أدوية غير مصرح بها أكثر من “60 الف حبه نوع ovocept – ld […]

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