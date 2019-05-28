رئيس الجمهورية يصل تركيا في زيارة خاصة

2019/05/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 28-5-2019، في زيارة خاصة إلى تركيا.وسيجري رئيس الجمهورية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

ويرافق الرئيس صالح في الزيارة السيدة الأولى الدكتورة سرباغ صالح ووزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني.

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