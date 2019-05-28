شرطة كربلاء تعتقل رجل قام بضرب ابنه حتى الموت بالإشتراك مع الزوجة الثانية (صور)

2019/05/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن اعتقال شخص عنف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية.وقالت الشرطة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص قام بضرب مبرح لأبنه البالغ من العمر 5 سنوات حتى الموت وتعنيف ابنته الأخرى البالغه من العمر ثلاث سنوات لكنها بقيت على قيد الحياة مع وجود كدمات على أنحاء مختلفه من الجسم".

واضاف البيان، "نظراً لأهمية الحادث أمر قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني، بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وعدد من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها".

ولفت البيان الى، انه "خلال فترة قصيرة تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على رجل وزوجته الثانية البالغة من العمر 19 سنه وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم هذه وتمت إحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

هذا ودعت قيادة شرطة كربلاء المقدسة المواطنين للأبلاغ عن حالات العنف الأسري لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة وهناك قسم مختص بهذه الحالات وهو قسم حماية الأسرة والطفل تابع لقيادة شرطة المحافظة له تنسيق مع الدوائر ذات العلاقة والباحثين الاجتماعيين ورجال دين ومختصين في مجال القانون للحد من حالات العنف الأسري وتقديم الرعاية والاستشارة للعوائل التي تحصل فيها مثل هكذا خلافات حتى لا تتفاقم المشاكل وتتحول الى جرائم قتل وغيرها.

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