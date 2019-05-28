شهيدان ومصاب بانفجار مفخخة بين بيجي وحديثة

2019/05/28 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصدر في تصريح صحفي، ان "سيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة الجزيرة شرق ناحية بروانة الواقعة بين قضاءي حديثة وبيجي، انفجرت ما أسفر عن مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث".من جهة ثانية أعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي ضبط بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير في قضاء هيت بمحافظة الأنباروأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية ان مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابيين في قضاء هيت بالأنبار، حيث ضبط بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير تمثلت بالاتي: حزام ناسف عدد 1، عبوات لاصقة عدد 6، وسائط تفجير عدد 4، بطارية 9 فولت عدد 4، عبوة ناسفة محلية الصنع 2، عبوة بلاستيكية عدد 2، قداحة تفجير كهربائية عدد 3، موبايل مسلك عدد 2.وأشارت المديرية إلى انه تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها.

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