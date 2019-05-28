2019/05/28 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء إلى تركيا في زيارة خاصة.وبجسب بيان لمكتب صالح تلقته “خطوة برس”، فان “رئيس الجمهورية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين”.ويرافق صالح في الزيارة السيدة الأولى سرباغ صالح ووزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يصل تركيا برفقة ثلاث شخصيات وكالة خطوة برس.

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