رئيس الجمهورية يصل إلى تركيا

2019/05/28 | 18:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قدم عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، سعد الخزعلي، اليوم الثلاثاء، اعتذاراً رسيماً إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الخزعلي، بتغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ايماناً مني بضرورة درء الفت

بغداد اليوم _ بغداد

هنأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، نيجرفان بارزاني لإنتخابه رئيسا لإقليم كردستان.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، إن الأخير "أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع نيچيرفان البارزاني هنَّأه فيه لانتخابه رئيس

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء(٢٨ أيار ٢٠١٩)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول اعماله .

وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي وتلقته (ب

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