بالوثيقة.. الشباب والرياضة تطالب الاولمبية باوراق خاصة بالصرف المالي

2019/05/28 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالبت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، بتزويدها بأوراق خاصة بالصرف المالي من اجل صرف المبالغ المخصصة للاتحادات الرياضية التابعة للجنة.وبعث وكيل الوزارة، عصام الديوان الى اللجنة الاولمبية كتاباً يطالبها بتسليم دفاتر الصكوك والأختام التابعة للجنة الاولمبية الخاصة بالصرف المالي.وبالإضافة الى تسليمه كافة مستندات الصرف والسجلات الحسابية ليتسنى للديوان […]

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