ناقوس خطر جديد يقرع الأبواب

2019/05/28 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شنگالي لاشك أن ما مر به البلد من فساد سياسي و ضعف القطاع الاقتصادي و دمار البنية التحتية و عدم توفير فرص عمل ملائمة للشباب و ظهور الاٍرهاب الفكري ،كان ذلك نتيجة السياسيات النتنة و الغير مسؤولة من رأس الهرم الحكومي و اهل العمائم و اصحاب الفتوات و وكلاء الله على الارض و […]

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