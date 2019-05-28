تقرير أمريكي يكشف: مخاطر مالية تحيط البحرين

2019/05/28 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع العائد من السندات العمانية المقومة بالدولار المستحقة السداد في يناير/كانون الثاني 2028 إلى 6.7% يوم الجمعة الماضي، وزيادة حوالي 0.4% عن الثالث من مايو/أيار الجاري.واضاف التقرير، ان "السندات البحرينية المستحقة السداد ارتفعت في أكتوبر/تشرين الأول 2028 إلى 6.24%، بزيادة 0.5%عن 9 إبريل/نيسان الماضي"، لافتا الى ان "مقابل هذا الارتفاع ظل العائد على سندات دول الخليج الأخرى ثابتا، الأمر الذي يرجعه محللون إلى احتياطيها المالي".

وبحسب الوكالة فقد اكد التقرير،أن "ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يجهد المالية العامة للدول، التي تعتبر بالفعل الأضعف ماليا في المنطقة، حيث تواجه عُمان خطر الانزلاق إلى تصنيف ائتماني ضعيف"، مبينا الى ان "قدرة البحرين للقضاء على العجز في الميزانية تشكل تحدياً".

الجدير بالذكر ان البحرين تعتزم العودة مجدداً هذا العام، إلى الاقتراض من السوق الدولية، رغم تعهد حلفائها الخليجيين بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لإنقاذ ماليتها المتردية، وتطبيق الدولة إجراءات تقشفية على مواطنيها شملت فرض ضرائب على الاستهلاك وتقليص الدعم وكبح الرواتب.انتهى/س

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