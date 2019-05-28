2019/05/28 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اعتقال مسافرين عراقيين اثنين في منفذي سفوان والشلامجة.وذكر بيان للهيأة، انه “تم القاء القبض على مسافر عراقي من قبل شعبة البحث والتحري في منفذ الشلامجة الحدودي، بحوزته أدوية غير مصرح بها أكثر من 60 الف حبه نوع ovocept – ld مخبأة في حقيبته الشخصية”.واضاف “اما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مسافرين اثنين بحوزة أحدهما 60 ألف حبة غير مرخصة في سفوان والشلامجة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسافرين اثنين بحوزة أحدهما 60 ألف حبة غير مرخصة في سفوان والشلامجة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسافرين اثنين بحوزة أحدهما 60 ألف حبة غير مرخصة في سفوان والشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).