2019/05/28 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، أعتقال مسافريين عراقيين في منفذي سفوان والشلامجة.وبينت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “تم القاء القبض على مسافر عراقي من قبل شعبة البحث والتحري في منفذ الشلامجة الحدودي، بحوزته أدوية غير مصرح بها (60 الف حبه نوع ovocept – ld) مخبأة في حقيبته الشخصية”.واضافت ان “منفذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعتقال مسافرين احدهما يحمل حبوب غير مرخصة في سفوان والشلامجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعتقال مسافرين احدهما يحمل حبوب غير مرخصة في سفوان والشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).