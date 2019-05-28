القبض على حد عناصر داعش في كركوك

2019/05/28 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، تمكن قوة من الاستخبارات في وزارة الداخلية،

من القاء القبض على مطلوب من المنتمين لتنظيم داعش الارهابي.

وذكر

بيان للخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوة القت القبض على

الارهابي، والمنتمي الى ما يسمى المفارز الامنية لداعش، في منطقة التون كوبري ضمن محافظة كركوك”.

وتابع

“تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المطلوب واحالة ملفه الى القضاء”.

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