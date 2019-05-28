2019/05/28 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ تمكنت مفارز شرطة كربلاء التابعة الى مكافحة الاجرام، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على شخص عنف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع الزوجة الثانية.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص قام بضرب مبرح لأبنه البالغ من العمر 5 سنوات حتى الموت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على رجل ضرب ابنه حتى الموت بالإشتراك مع زوجته الثانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على رجل ضرب ابنه حتى الموت بالإشتراك مع زوجته الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).