المحمداوي يحذر الحكومة من توسع القواعد الأمريكية تمهيدا لاستهداف إيران

2019/05/28 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي من التوسع الأخير الذي شهدته القواعد الأمريكية في البلاد،

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