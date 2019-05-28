2019/05/28 | 18:41

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هل توسطت طوكيو للتهدئة بين امريكا وايران؟

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هل توسطت طوكيو للتهدئة بين امريكا وايران؟

الثلاثاء 28 مايو 2019 - 18:08

يبدو ان هنالك بوادر لتهدئة التوتر الاخير بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية عقب التصعيد العسكري والاعلامي الذي شهدته المنطقة مؤخرا.

يبدو ان هنالك بوادر لتهدئة التوتر الاخير بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية عقب التصعيد العسكري والاعلامي الذي شهدته المنطقة مؤخرا.

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