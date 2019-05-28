وزارة التربية تفتح باب عن فتح باب التقديم لمناقصة طبع وتجهيز الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل بمبلغ يتجاوز 96 مليار دينار عراقي

2019/05/28 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لمناقصة طبع وتجهيز الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل بمبلغ يتجاوز 96 مليار دينار عراقي.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، 28 ايار 2019 ، ان المناقصة تتضمن طبع وتجهيز كتب التعليم العام للعام الدراسي 2019/20120 والمدرجة ضمن موزانة الوزارة للعام الحالي بكلفة (96,542) ستة وتسعون مليار، وخمسمائة واثنين واربعين مليون دينار عراقي، اي ما يزيد 80 مليون دولار اميركي، وبمدة تجهيز 60 يوما فقط.

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