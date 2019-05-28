رئيس الجمهورية يصل تركيا مصطحباً معه ثلاث شخصيات

2019/05/28 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء إلى تركيا في زيارة خاصة.

وسيجري رئيس الجمهورية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق صالح في الزيارة السيدة الأولى سرباغ صالح ووزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني.

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