حزب طالباني يعلق على انتخاب بارزاني لرئاسة الاقليم

2019/05/28 | 18:44

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية رياض التميمي، اليوم الثلاثاء، من "الرسالة غير المطمئنة" التي ستصل للشركات الأجنبية بسبب الحرائق التي تطال الحقول النفطية والزراعية، فيما طالب الحكومة الاتحادية بالتحقيق حول هذه الحرائق

بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (28 أيار 2019)، تركيا.

وذكر بيان رئاسي ان"رئيس الجمهورية وصل الى تركيا في زيارة خاصة، وسيجري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقا

بغداد اليوم _ بغداد

قدم عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، سعد الخزعلي، اليوم الثلاثاء، اعتذاراً رسيماً إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الخزعلي، بتغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ايماناً مني بضرورة درء الفت

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