العيداني يضع شرطاً لاستمرار الشركات الاستثمارية بالعمل في البصرة

2019/05/28 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة قرر محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني استبعاد جميع الشركات التي تلكأت بالمشاريع السابقة في محافظة البصرة، مشيراً الى انه سيتم استبعاد تلك الشركات من الاشتراك في تنفيذ المشاريع الجديدة التي يتم الاعلان عنها مستقبلاً لحين قيام تلك الشركات باكمال المشاريع غير المنجزة.وقال العيداني في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قرار الاستبعاد يأتي […]

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