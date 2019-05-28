تحرير ايزيدية من مخيم الهول في سوريا

2019/05/28 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الحسكة قال مراسل ايزيدي 24 في مدينة الحسكة السورية أن البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كوردستان سوريا تمكن اليوم الثلاثاء 28.05.2019 من إخراج فتاة من مخيم الهول الذي تسكنه عوائل الدواعش.مراسلنا اضاف ، ان البيت الايزيدي في اقليم الجزيرة نشر بيان حول الأمر و اوضح في بيانه أن الفتاة […]

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