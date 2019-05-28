القوات الامنية تداهم جزيرة بروانة بحثا عن الارهابيين

2019/05/28 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الثلاثاء، بان القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة جزيرة بروانة غربي المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من جزيرة ناحية بروانه بقضاء حديثة غربي الانبار وصولا الى منطقة بيجي […]

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