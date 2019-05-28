مدرب ريال مدريد السابق: طُردت من اسبانيا احتراما لقرار بيريز

2019/05/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تحدث المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد، عن رحيله من المنتخب الإسباني، ورحيله عن النادي الملكي، بالإضافة لمستقبله.وقال لوبيتيجي في تصريحات لقناة “موفيستار +” الإسبانية: “لقد قيل أنني أردت الرحيل عن إسبانيا، لكنني لم أكن أريد الرحيل، كان لدّي مهمة أريد انجازها، المنتخب الإسباني كان حملي الأكبر،

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