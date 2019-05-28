الشرطة يتغلب على نادي الحسين في دوري الكرة الممتاز

2019/05/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

عزز

فريق الشرطة صدارته للدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على فريق الحسين 2-0 في المباراة

التي جمعت الفريقين على ملعب الـ5 الاف متفرج ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة

الثانية للبطولة.

وتناوب

على تسجيل ثنائية القيثارة الخضراء كل من علاء عبد الزهرة في الدقيقة 60 ومهند علي

“ميمي” في الدقيقة 70، لتنتهي المواجهة بفوز الشرطة بثنائية نظيفة.

الفوز

عزز صدارة الشرطة برصيد 70 نقطة، فيما اوقفت الخسارة فريق الحسين عند النقطة 21 في

المركز قبل الاخير.

وفي

مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تعادل الديوانية مع الحدود سلبياً من دون اهداف.

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