الصين توقف استيراد النفط الإيراني

2019/05/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

توقفت

الصين عن استيراد النفط الإيراني خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تعليق الولايات

المتحدة إعفاءات لشراء خام طهران، وفق ما أوردته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية،

يوم الثلاثاء.

ونقلت

الصحيفة عن ”رحيم زاري“، أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان إيران، قوله إن البلدان

الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت عن استيراد النفط من إيران.

ودخل

في 2 أيار/ مايو الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان

تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حيز التنفيذ.

وتعيش

إيران حاليًا، أبرز تحدياتها الجيوسياسية والاقتصادية منذ الاتفاق النووي عام 2015،

ويتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية، مصدر الدخل الرئيس، بفعل العقوبات الأمريكية.

وتراجع

إنتاج إيران النفطي إلى متوسط 2.57 مليون برميل يوميًا في نيسان/أبريل الماضي، نزولًا

من 3.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، بحسب ”أوبك“.

وأبلغ

تجار في صناعة النفط الإيرانية، الصحيفة، أن الشركات الصينية توقفت اعتبارًا من الشهر

الجاري، عن شراء النفط من طهران.

كما

نقلت على لسان مصادر مطلعة على صناعة النفط الإيرانية، أن ”الصين لديها مشاكل كافية

مع الولايات المتحدة..



لا تريد أن تقدم لها سببًا آخر للتصعيد“.

وتعد

الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تليها الولايات المتحدة، بينما الهند تأتي

ثالثًا، واليابان رابعًا، ثم كوريا الجنوبية خامسًا.

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