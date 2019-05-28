الحلبوسي يبحث مع ملك الاردن مختلف الملفات واحدها الحرب ضد الارهاب

2019/05/28 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مع ملك الاردن عبد الثاني، مختلف الملفات واحدها الحرب ضد الارهاب.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس البرلمان التقى في العاصمة الارنية عمان، ملك المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني”.واضاف ان “الجانبين ناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك […]

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