"العهد نيوز" تنشر وثائق خطة وزير العمل لإدماج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع

2019/05/28 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الثلاثاء، سياسة شاملة لادماج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع تتضمن جميع الخطط و

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