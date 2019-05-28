مصدر أمني: استشهاد شرطي وإصابة آخر بتفجير غربي الانبار

2019/05/28 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، اليوم الثلاثاء، باستشهاد منتسب في الشرطة وإصابة آخر بجروح متفاوتة، اثر انفجار عبوة ناسفة، غربي المحافظة.

وقال المصدر في

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