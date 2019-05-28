شرطة واسط تعلن القبض على تاجر مخدرات في المحافظة

2019/05/28 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، إن "مكافحة مخدرات شرطة واسط بالتعاون مع مفرزة المعلومات القت القبض على متهم يتاجر بالمخدرات"، مشيرة الى "ضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة نوع وردي وجهاز تعاطي الكريستال مع قداحه".وأشارت المديرية الى "إحالته مع المواد الى القضاء لينال جزائه".

انتهى.ص.هـ.ح.

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