السفارة الامريكية لبارزاني: نتطلع لمواصلة عملنا خلال السنوات القادمة

2019/05/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هنأت السفارة الامريكية، اليوم الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اقليم كردستان.وقالت السفارة في بيان لها “تتقدم بعثة الولايات المتحدة الامريكية في العراق باجمل التهاني والتبريكات للسيد نيجيرفان بارزاني لانتخابه رئيسا لإقليم كردستان العراق”.

واضافت “نتطلع قدما إلى مواصلة عملنا وتعاوننا معًا من خلال منصبه الجديد خلال السنوات الأربع القادمة”.

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