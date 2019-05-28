2019/05/28 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص تمكن فريق الشرطة من تأكيد صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على فرق الحسين بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب الـ5 الاف متفرج في إطار منافسات الاسبوع العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وافتتح علاء عبد الزهرة التسجيل للقيثارة في الدقيقة 60، قبل ان يضاعف مهند […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يتخطى فريق الحسين ويعزز صدارته لممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يتخطى فريق الحسين ويعزز صدارته لممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).