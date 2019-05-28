2019/05/28 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أطلقت السلطات الإيرانية سراح امرأة كان صدر حكم بسجنها لمدة عام بسبب خلعها الحجاب الذي يُفرض ارتداؤه في الأماكن العامة، على ما أفاد محاميها الثلاثاء.وأفاد محاميها بايام ديرافشان بأنّ “سلطات السجن استدعت ويدا موحدي وأبلغتها ان مدة حبسها خففت وبات بوسعها المغادرة”.وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت موحدي، وهي في أواسط العشرينيات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق سراح شابة إيرانية سجنت بسبب خلع حجابها في ساحة عامة وكالة خطوة برس.

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