2019/05/28 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن امين بغداد السابق نعيم عبعوب ألقي القبض عليه في الحدود اللبنانية – السورية البرية خلال توجهه لزيارة العتبات المقدسة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية القت القبض على عبعوب عند الحدود اللبنانية السورية البرية”، فيما بين ان “عبعوب كان متوجها الى سوريا لزيارة العتبات المقدسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاء القبض على نعيم عبعوب في الحدود البرية اللبنانية – السورية وكالة خطوة برس.

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