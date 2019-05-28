اب يضرب ابنه البالغ خمس سنوات حتى الموت في كربلاء

2019/05/28 | 19:38

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القت قوات الشرطة في كربلاء القبض على شخص عنف ابنه حتى الموت ، بالاشتراك مع زوجته الثانية .

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