اب وابنه يغرقان في نهر الوند بديالى

2019/05/28 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رجل وابنه غرقا في نهر الوند شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .

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