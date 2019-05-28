نائب كردي يقترح قيام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي الاقليم مباشرة

2019/05/28 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الكردي هوشيار عبدالله ضرورة معالجة مشكلة رواتب موظفي اقليم كردستان ، المستمرة منذ سنوات.

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