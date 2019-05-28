رئيس اتحاد اليد يبحث في اربيل تسهيل دخول مدربين عرب

2019/05/28 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص يتواجد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، سلام عواد الجابري، في مدينة اربيل من اجل بحث تسهيل دخول المدربين العرب للمشاركة في الدورة التدريبية الدولية في اربيل .وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “رئيس الاتحاد خلال زيارتة إلى محافظة اربيل ، اجرى محاثات مع رئيس نادي اربيل الرياضي […]

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